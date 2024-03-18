Поклонская поздравила крымчан с 10-летием возвращения полуострова в состав РФ

Фото: vk.com/tvnara

Советник генпрокурора России Наталья Поклонская впервые за полтора года появилась в эфире и обратилась к жителям Крыма с поздравлением в честь 10-летия возвращения полуострова в состав России.

"Каждый сделал осознанный выбор, осознанное решение, они таким образом показали, что они не согласны принимать то, что противоречит их внутреннему ощущению. Но это было сделано мирным путем, это было сделано демократическим путем", – заявила она в эфире телеканала "Нара ТВ", кадры которого размещены в группе в соцсети "ВКонтакте".

Она напомнила, что жители Крыма и Севастополя решились на этот шаг и защитили себя. Поклонская подчеркнула, что Крымская весна состоялась в период пробуждения природы, в конце марта.

"Пусть пробуждаются жизнь и радость", – добавила она.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на политолога, председателя Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Ивана Мезюхо, Крымская весна изменила не только ситуацию в Крыму, но и во всей России.

"Наша страна <...> стала более суверенной, более независимой, с более четкой позицией по всем вопросам внешней и внутренней политики", – уточнил он.

По его мнению, россияне решили отказаться от "либеральной повестки в пользу патриотизма". Политолог добавил, что в РФ зародилось "настоящее патриотическое общество", что важнее даже социально-экономических преобразований на полуострове.

Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с RT заявил, что эта дата изменила весь мир и всю РФ. Также этот день стал самым главным праздником для крымчан, уточнил он.

"Все годы нашего нахождения в составе Украины всегда мечтали вернуться в состав России. Об этом, в частности, свидетельствуют многочисленные опросы, которые проводились в тот период. Мы возвращались на Родину", – вспомнил сенатор.

В честь юбилея Крымской весны, по данным пресс-службы Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), российские телебашни в более чем 30 регионах страны включат праздничную подсветку. Иллюминация появится в Брянске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Перми, Сочи, Туле, Якутске и других городах.



"Впервые в праздничном световом параде РТРС примет участие новая архитектурно-художественная подсветка телебашни Симферополя с бегущей строкой: "Крымская весна. 10 лет. Все началось с нас!" – уточнили в пресс-службе.

Ранее Сергей Собянин поздравил крымчан и жителей Севастополя с юбилейной датой. Градоначальник заявил, что 18 марта является символом восстановления исторической справедливости. По словам мэра, за прошедшие 10 лет полуостров очень изменились в лучшую сторону, но многое еще впереди.

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