Собянин поздравил москвичей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Фото: depositphotos/mistervlad

Десять лет назад Крым и Севастополь стали частью России, 18 марта является символом восстановления исторической справедливости. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

"Благодаря сплочению нашей страны и объединению граждан мы с честью и достоинством преодолевали и продолжаем преодолевать все трудности. За прошедшее десятилетие Крым и Севастополь очень изменились. Многое уже сделано, но также многое еще впереди", – сообщил мэр.

Собянин добавил, что за право на мирную и свободную жизнь россиян в настоящий момент сражаются участники СВО. Мэр выразил уверенность в том, что РФ вместе со своими гражданами сделают все, чтобы мечты и надежды общества стали реальностью.

Вместе с тем Собянин указал, что правда находится на стороне России, а также отметил, что вместе россияне победят. Мэр также поздравил москвичей с праздником Крымской весны.

Ранее Владимир Путин поздравил властей Крыма с десятилетием воссоединения полуострова с российской стороной. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства позвонил главе Крыма Сергею Аксенову, главе крымского парламента Владимиру Константинову, экс-мэру Севастополя Алексею Чалому и бывшему полпреду президента в Крымском федеральном округе Олегу Белавенцеву.

Обама заявил, что многие русскоговорящие в Крыму поддерживали идею воссоединения с РФ