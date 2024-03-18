18 марта, 10:31Политика
Нарышкин назвал непростительной ошибкой решение Хрущева по Крыму
Фото: 123RF/miragik
Решение первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева передать Крым в состав Украинской ССР было непростительной и трагической ошибкой, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
"Задумываясь об истории Крыма и Севастополя, нельзя не ощутить глубокого разочарования от непростительной, трагической ошибки, допущенной в свое время Никитой Сергеевичем Хрущевым", – цитирует его ТАСС.
В ходе круглого стола по случаю 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с РФ Нарышкин отметил, что Хрущев вряд ли мог предположить, к чему приведет передача Крыма.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, который признает решение о передаче Крыма в состав УССР недействительным. Законодательная инициатива предполагает, что решение советского руководства не только не имеет юридической силы, но и выполнено с нарушением Конституции РСФСР и СССР.
До этого глава крымского парламента Владимир Константинов назвал преступным актом передачу полуострова Украинской Республике в 1954 году. Он уверен, что никакого смысла в этом не было, а само решение было совершено под воздействием сиюминутного импульса.
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