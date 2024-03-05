В Москве установят и модернизируют светофоры по 270 адресам

Фото: пресс-служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Специалисты установят и модернизируют столичные светофоры, расположенные по 270 адресам. Об анонсе работ, запланированных на 2024 год, в своем телеграм-канале сообщил столичный Дептранс.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, модернизация и работы по установке коснутся всех округов Москвы. Речь идет об аварийных местах, территориях возле социальных объектов и мест досуга, а также о зонах вокруг станций столичного метро.



"В 2024 году мы обновим светофоры по 202 адресам: заменим оборудование, установим дополнительные секции, звуковые сигналы. Еще в 68 точках разместим новые объекты", – уточнил он.



В пример Ликсутов привел территорию возле дома 33, строения 1, на Николоямской улице. Здесь ранее на нерегулируемом пешеходном переходе пострадал пешеход, поэтому власти города решили установить тут светофор.

По просьбе жителей дома 34, корпуса 1, на дублере Рублевского шоссе переход через дорогу также станет регулируемым, так как рядом находятся школа, детсад и остановка общественного транспорта.

Менее аварийным должно стать место возле корпуса 704 на Сосновой аллее в Зеленограде, уточнил Ликсутов. По его словам, здесь ранее пострадали 3 человека, поэтому было решено также установить светофор.



До этого Ликсутов рассказывал, что в Москве началось тестирование нового формата светофоров с совмещенной фазой. На желтой секций теперь появился белый сигнал с изображением пешехода и стрелкой поворота. Ранее аналогичный сигнал находился в отдельной секции, установленной под зеленым сигналом.

Кроме того, по проектам ЦОДД для снижения аварийности в городе в этом году планируется обустроить свыше 100 островков безопасности. По данным заммэра, они будут отделены треугольной разметкой на участках разделительных полос у пешеходных переходов.

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