06 марта, 12:25Город
"Это Москва. Строительство": дом на Сретенке
Доходный дом страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре знают все москвичи. В данный момент там заканчивается реставрация.
Почему в нем нет квартиры № 13? Куда делась собственная артезианская скважина? Какие кирпичи нашли под штукатуркой? Об этом – в программе "Это Москва. Строительство".
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