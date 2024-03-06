"Это Москва. Строительство": дом на Сретенке

Доходный дом страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре знают все москвичи. В данный момент там заканчивается реставрация.

Почему в нем нет квартиры № 13? Куда делась собственная артезианская скважина? Какие кирпичи нашли под штукатуркой? Об этом – в программе "Это Москва. Строительство".