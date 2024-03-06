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Новости

06 марта, 12:25

Город

"Это Москва. Строительство": дом на Сретенке

"Это Москва. Строительство": дом на Сретенке

Светофоры обновят на 270 столичных улицах

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Режим работы парковок в столице изменят с 8 по 10 марта

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Доходный дом страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре знают все москвичи. В данный момент там заканчивается реставрация.

Почему в нем нет квартиры № 13? Куда делась собственная артезианская скважина? Какие кирпичи нашли под штукатуркой? Об этом – в программе "Это Москва. Строительство".

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Программа: Это Москва
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