Загрязнение ликвидируют на поверхности Москвы-реки у Бережковской набережной

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В районе Бережковской набережной на поверхности Москвы-реки обнаружено пятно. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Как отметили в ведомстве, в настоящий момент ведутся работы по ликвидации загрязнения. Также в прокуратуре отметили, что межрайонная природоохранная прокуратура столицы проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Ведомство также намерено дать оценку соблюдению требований природоохранного законодательства.

В прокуратуре также сообщили, что по результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.

Ранее Сергей Собянин рассказал о мониторинге экологической обстановки в Москве. По его словам, с помощью системы видеонаблюдения выявляют случаи незаконного сжигания отходов. Также специалисты следят за концентрацией вредных веществ в воздухе и условиями для их рассеивания, анализируют обращения москвичей.