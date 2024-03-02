02 марта, 18:52Экология
Загрязнение ликвидируют на поверхности Москвы-реки у Бережковской набережной
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
В районе Бережковской набережной на поверхности Москвы-реки обнаружено пятно. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Как отметили в ведомстве, в настоящий момент ведутся работы по ликвидации загрязнения. Также в прокуратуре отметили, что межрайонная природоохранная прокуратура столицы проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Ведомство также намерено дать оценку соблюдению требований природоохранного законодательства.
В прокуратуре также сообщили, что по результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.
Ранее Сергей Собянин рассказал о мониторинге экологической обстановки в Москве. По его словам, с помощью системы видеонаблюдения выявляют случаи незаконного сжигания отходов. Также специалисты следят за концентрацией вредных веществ в воздухе и условиями для их рассеивания, анализируют обращения москвичей.
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