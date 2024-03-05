Число поездок на личном транспорте вырастет 6 и 7 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичный Дептранс ожидает, что 6 и 7 марта, перед праздником, вырастет число поездок на личном транспорте. Об этом департамент сообщил в своем телеграм-канале.

Ведомство подчеркнуло, что ожидает загруженность на участках ТТК, МКАД и в центре – рядом с крупными ТЦ, кафе, ресторанами и цветочными рынками. Время проезда может вырасти в 1,5–2 раза рядом с Даниловским и Рижским рынками, Совхозом имени Ленина, ТК "Садовод", Комсомольской площадью, площадями Киевского вокзала.

В сообщении уточнили, что 7 марта количество машин на улицах начнет увеличиваться с 16:00 из-за сокращенного рабочего дня. Также в этот день в городе будет примерно на 50–100 тысяч машин больше. При этом 8 марта на дорогах будет относительно свободно – 4–5 баллов, но затруднения могут возникнуть вблизи крупных торговых центров.

Департамент посоветовал в предпраздничные дни выбирать для поездок городской транспорт, чтобы экономить силы и время. Горожанам пожелали хороших и безопасных поездок.

Сергей Собянин отмечал, что парковка в столице будет бесплатной 8 и 9 марта. При этом 10 марта парковки будут работать по тарифу воскресенья: везде бесплатно, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.

Государственный исторический музей подготовил специальные мероприятия в честь Международного женского дня. Так, в Историческом музее, Музее Отечественной войны 1812 года и Палатах бояр Романовых пройдут мастер-классы, приуроченные к спецпоказу "Мода. Цветочные грезы", музейные занятия и экскурсии.

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