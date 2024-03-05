Собянин: 8 и 9 марта парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Парковка в Москве будет бесплатной в пятницу и субботу, 8 и 9 марта, в честь Международного женского дня. Это коснется всех без исключения улиц, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

При этом 10 марта парковки будут работать по тарифу воскресенья: везде бесплатно, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.

"Парковки со шлагбаумом останутся платными и продолжат работать по действующим тарифам", – отметил мэр столицы.

Ранее москвичей и гостей столицы пригласили посетить мероприятия на ВДНХ, приуроченные к 8 Марта. Так, с 8 по 10 марта будут проходить лекции, мастер-классы, экскурсии и представления.

Кроме того, к Международному женскому дню столичные центры госуслуг также подготовили для горожан программу мероприятий. В частности, 5 марта в 17:30 во флагманском центре на юго-востоке Москвы и 6 марта в 18:00 во флагманском офисе на юго-западе города для посетителей проведут мастер-класс "Рисование картин на холсте".

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