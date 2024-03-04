Праздничные мероприятия пройдут на ВДНХ в честь Международного женского дня

Фото: пресс-служба ВДНХ

Москвичей и гостей столицы приглашают посетить мероприятия на ВДНХ, приуроченные к 8 Марта. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Так, с 8 по 10 марта будут проходить лекции, мастер-классы, экскурсии и представления.

В праздничный день в 12:00 возле павильона № 42 всадники из Центра национальных конных традиций будут дарить женщинам цветы. В 13:00 на Центральной аллее посетительниц поздравит Дарт Вейдер – персонаж выставки "В далекой-далекой галактике". В 14:00 акция в честь 8 Марта пройдет в павильоне № 21.

В 13:00 стартует экскурсия "Женские образы ВДНХ". Ее участники смогут больше узнать об украшениях на фасадах павильонов и скульптурах фонтана "Дружба народов". Желающие принять участие должны пройти регистрацию.

Столичные волонтеры каждый год проводят акцию "Вам, любимые!". В этот раз она будет проходить в павильоне "Атом" с 16:00 до 20:00.

Всех желающих приглашают в 17:00 и 18:30 на экскурсию "Время первых. Звездные женщины" в центре "Космонавтика и авиация". Регистрация доступна по ссылке. На этой же площадке в 18:00 состоится показ немого кино "Женщина на Луне". Для посещения сеанса необходимо зарегистрироваться.

Экскурсию "Атомные женщины" будут проводит в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 в павильоне "Атом". Еще одна экскурсия – "Слово – женщине!" – пройдет в Музее славянской письменности в 19:00. Оставить заявку на участие можно здесь.

Кроме того, все праздничные выходные у посетителей павильона "Нефть" будет возможность бесплатно познакомиться с презентацией "Нефтяная профессия в женских руках".

Москвичей и гостей города также приглашают на мастер-классы по китайской живописи. Они пройдут 9, 10 и 16 марта в рамках выставки "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая". Билет можно купить по ссылке.

Желающие смогут посетить спектакль "Деушки, жонки да баушки: женские образы в народных традиционных песнях Русского Севера". Он состоится 9 марта в 19:00 в павильоне "Рабочий и колхозница". Регистрация открыта.

В этом же павильоне 10 марта в 14:00 пройдет квиз, посвященный женщинам-космонавтам. Участникам необходимо подать заявку.

В 16:30 в Музее славянской письменности будет проходить экскурсия "В поисках вдохновения". Для посещения нужно купить билет.

Экскурсия-лекция "Ароматы космоса" начнется в 19:00 в центре "Космонавтика и авиация". Здесь требуется регистрация. В это же время в павильоне "Рабочий и колхозница" кинокритик Егор Москвитин поднимет тему о равенстве в киноиндустрии. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Столичные центры госуслуг тоже подготовили для горожан программу мероприятий к Международному женскому дню.

Так, 4 марта в 18:00 во флагманском офисе "Мои документы" на западе Москвы состоится мастер-класс "Бомбочки для ванны". Готовое изделие можно будет упаковать и забрать с собой.



Телеканал Москва 24 запустил розыгрыш в телеграм-канале в преддверии 8 Марта