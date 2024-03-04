Россиянам рассказали, как сэкономить на цветах к 8 Марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Перед Международным женским днем стоимость букетов в России вырастет. По прогнозам экспертов, цветы прибавят в цене 40–60%, сообщает "Вечерняя Москва".

Президент Ассоциации флористов РФ Валентина Сафронова рекомендовала приобретать цветы на Рижском рынке. Там полуоптовые цены, а цветы привозят из разных уголков страны.

Сэкономить на покупке цветов также можно, если заказать их заранее. По мнению специалистов, стоимость в интернете всегда ниже. Кроме того, эксперты посоветовали выбирать сезонные цветы, чтобы не переплачивать.

Продлить свежесть букета можно, поставив их в газированную воду, отметила эксперт. По ее словам, цветы любят углекислый газ.

При выборе цветов к 8 Марта Сафронова рекомендовала обратить внимание на букеты в корзинах, пионы, мыльные композиции, а также не пренебрегать гвоздиками. Однако последние эксперт посоветовала выбирать нежно-розового цвета.

Более того, если букет потерял товарный вид на следующий день, покупатель имеет право вернуть за него деньги. Это прописано в статье 18 ФЗ "О защите прав потребителей".

"Всегда просите чек после покупки – это гарантия защиты ваших прав. Также советую обращать внимание на наличие книги жалоб", – сообщил юрист Гаяз Хасанов.

Между тем Life.ru сообщает, что подарить тем, у кого все есть, можно ряд необычных вещей. Ими могут стать умный сад для выращивания растений, альбом для семейной летописи, колонку с голосовым помощником, проигрыватель для виниловых пластинок или патефон, а также бесконечную мозаику. Такие подарки создадут атмосферу праздника и будут длительное время радовать женщин, уверены эксперты.

Психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова ранее сообщила, что идеальными подарками женщинам на 8 Марта станут духи, косметика, сумки, гаджеты, совместный кулинарный мастер-класс или романтический вечер. Психолог также посоветовала поинтересоваться, чем увлекается жена или мама. Например, если им нравится рукоделие или предметы для дачи, то подойдут презенты, пригодные в хозяйственной деятельности.



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