Реставрация доходного дома страхового общества "Россия" началась в Москве

В столице началась реставрация доходного дома страхового общества "Россия" – это архитектурный ансамбль из двух корпусов на Сретенском бульваре. Два крупных здания выполнены в архитектурном стиле эклектика. Так как в здании использовали смешанную технику, специалисты работают на объекте с большим вниманием к деталям.

Особый акцент сделали на реставрации облицовки и декоративных элементов. Перед реставраторами стоит задача сохранить исторический портрет здания.

Чем еще привлекает внимание историческое здание? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.