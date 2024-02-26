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26 февраля, 08:00

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Реставрация доходного дома страхового общества "Россия" началась в Москве

Реставрация доходного дома страхового общества "Россия" началась в Москве

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В столице началась реставрация доходного дома страхового общества "Россия" – это архитектурный ансамбль из двух корпусов на Сретенском бульваре. Два крупных здания выполнены в архитектурном стиле эклектика. Так как в здании использовали смешанную технику, специалисты работают на объекте с большим вниманием к деталям.

Особый акцент сделали на реставрации облицовки и декоративных элементов. Перед реставраторами стоит задача сохранить исторический портрет здания.

Чем еще привлекает внимание историческое здание? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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