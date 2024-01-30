Более 30 домов художников отремонтировали в Москве

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В рамках программы капремонта в Москве с 2015 года отремонтировали 33 дома, в которых жили и работали отечественные карикатуристы, пейзажисты, авангардисты. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства.

Так, был обновлен дом 1/2 на набережной Тараса Шевченко, в котором жил народный художник Советского Союза и лауреат двух Сталинских премий Николай Жуков. Он стал известным благодаря работам с изображением Владимира Ленина, Иосифа Сталина, событий Великой Отечественной войны.

В ходе капремонта дома специалисты привели в порядок фасад и подъезды, балконные плиты и архитектурные элементы, обновили стены и покрасили их. Кроме того, они заново оштукатурили оконные откосы, отремонтировали входные группы и установили новые двери.

Также обновление затронуло дом 7/9 на улице Правды, в котором сейчас проживает современный художник Дмитрий Цветков, прославившийся работами по шитью и нетипичному использованию цвета в своих произведениях. В здании сотрудники комплекса городского хозяйства восстановили фасад и подъезды. Они отремонтировали кирпичную кладку, обработали фасад антигрибковым и гидрофобным составами, привели в порядок венчающий карниз, восстановили балконы и откосы, обновили входные группы, заменили водосток и отливы.

Также капремонт провели в доме 2/5 в Карманицком переулке, в котором после революции 1917 года долгое время была штаб-квартира Ассоциации художников революционной России. Ее участники работали над приобщением общества к искусству. Живописцы, скульпторы, графики показывали в работах советский быт и действительность.

Специалисты привели в порядок подъезды и подвалы здания, заменили ряд инженерных систем. Кроме того, со стороны двора они восстановили кирпичную кладку, покрасили фасад, плиткой облицевали цокольную часть дома, отремонтировали откосы, балконные плиты, заменили водосточные трубы, а также поставили новые окна.

Накануне сообщалось, что специалисты Фонда капитального ремонта в районе Садового кольца в 2023 году модернизировали три дома, построенные в 1912 году.

По данным столичного комплекса городского хозяйства, у всех трех зданий привели в порядок фасады, входные группы и архитектурные элементы. Отмечается, что специалистам удалось вернуть первоначальный облик фасадов зданий. Это стало возможным благодаря современным отечественным материалам и технологиям.

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