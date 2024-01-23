Капремонт дома работников столичной фабрики "Большевик" завершился

Фото: kgh.moscow/фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Капремонт 7-этажного дома работников фабрики "Большевик" завершился в Москве. Здание было построено в стиле советского неоклассицизма на Ленинградском проспекте. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов столицы.

В организации указали, что работы проводились по адресу Ленинградский проспект, дом 13, строение 1а, в рамках программы по капремонту жилого фонда. Для сохранения уникальных деталей исторического здания специалисты разработали индивидуальный проект, подобрали материалы и технологии.

Пресс-служба добавила, что ремонтные работы начались с расчистки наружных стен от грязи и отслоившихся слоев штукатурки. Позже специалисты обработали места намокания антигрибковым составом, отремонтировали гладкий и рустованный штукатурный слой стен, восстановили архитектурные элементы, лепнину, а потом покрасили. Кроме того, рабочие отремонтировали входные группы, откосы, балконы, цоколь, а также навесили новые водосточные трубы. В рамках работ еще заменили стояки центрального и холодного водоснабжения.

Здание построили в 1949 году. Москвичи знают этот дом благодаря кондитерской фабрике "Большевик", поскольку там проживало много сотрудников этого предприятия.

Ранее сообщалось, что в Москве капитально отремонтировали пятиэтажный дом 1960 года постройки в Лосиноостровском районе. Специалисты очистили фасад здания, нанесли антигрибковую и антикоррозионную защиты, привели в порядок рустованные стены нижнего этажа и восстановили разрушенные участки кирпичной кладки. Помимо этого, в здании установили новые окна и навесили водосточные трубы.

В столице отремонтировали более 120 домов, где жили выдающиеся военные деятели