Капремонт дома 1960 года постройки завершился в Лосиноостровском районе

Фото: ФКР Москвы

Капитальный ремонт пятиэтажного дома завершился в Лосиноостровском районе столицы. Об этом сообщила пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР) Москвы.

"Здание было возведено в 1960 году по типовому проекту САКБ. Это аббревиатура Специального архитектурно-конструкторского бюро, оно во второй половине 50-х занималось разработкой серийных зданий для застройки Москвы", – отмечается в сообщении.

На первом этапе специалисты расчистили фасад здания, нанесли антигрибковую и антикоррозионную защиты. На следующем этапе они отремонтировали рустованные стены нижнего этажа и восстановили разрушенные участки кирпичной кладки. В завершение в уровне первого этажа была произведена окраска.

Также в доме сделали современные окна, навесили новые водосточные трубы и заменили балконные экраны. На цоколь здания нанесли новое штукатурное покрытие.

Ранее стало известно, что специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали более тысячи фасадов столичных жилых домов в 2023 году. Обновление фасада является одним из важнейших видов работ в рамках капремонта, потому что это не только базовая составляющая внешнего вида объекта, но и неотъемлемая часть теплового контура, уточнил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

До этого началась реставрация одноквартирного дома в стиле конструктивизма, который построил Константин Мельников. Здание расположено в Кривоарбатском переулке.

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