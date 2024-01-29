Три построенных в 1912 году дома капитально отремонтировали в Москве

Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В районе Садового кольца специалисты Фонда капитального ремонта в 2023 году модернизировали три дома, которые были возведены в 1912 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Дома были выполнены в разных стилях – неоклассика, модерн и эклектика. Как отметили в комплексе городского хозяйства Москвы, у всех трех зданий обновили фасады, входные группы и многочисленные архитектурные элементы.

"Для каждого дома был разработан индивидуальный проект проведения работ и подобраны максимально подходящие современные отечественные материалы и технологии, которые позволили не только качественно выполнить ремонт, но и вернуть фасадам первоначальный облик, максимально приближенный к аутентичному", – говорится в сообщении.

Дом 32, строение 2, на Садовой-Кудринской улице был построен в стиле неоклассицизма по заказу грузинского князя Александра Сидамон-Эристова. В роли архитектора на тот момент выступил зодчий Виктор Величкин, который является автором гостиницы "Савой" в центре Москвы. Стиль неоклассицизма был популярен в начале и середине XX века.

Специалисты очистили и промыли фасады, после чего уделили внимание штукатурному слою и восстановлению поврежденных участков кирпичной кладки. Затем они нанесли свежее окрасочное покрытие. Работники привели в порядок руст, модернизировали полуколонны, пилястры и барельефы.

Рядом с домом князя Александра Сидамон-Эристова, на другой стороне Садового кольца, во дворах расположено еще одно примечательное здание в стиле эклектики. Дом 23, строение 4, на Садовой-Кудринской улице также был построен в 1912 году по индивидуальному проекту. В прошлом году специалисты отремонтировали его фасад, подвальное помещение и заменили внутридомовые коммуникации.

В ходе работ был сохранен исторический облик здания. Его стены очистили и обработали противогрибковым составом, после этого организовали локальный ремонт кирпичной кладки и привели в порядок архитектурный декор здания. Дом имеет сложную форму и три сквозных проезда. В нем отражается эклектика – сочетание в архитектуре элементов различных эпох и стилей.

"Еще один необычный представитель столичной архитектуры находится неподалеку от первых двух. Это дом 16/13 в 1-м Неопалимовском переулке, возведенный в стиле модерн по проекту архитектора Петра Харко", – следует из статьи.

Модерн обрел популярность в конце XIX века как модное течение, которое пришло из Европы. Этот стиль отличается использованием растительной тематики и изображением животных. Все три здания, которые были восстановлены в 2023 году, хранят историю Москвы и неизменно привлекают внимание гостей и жителей столицы.

Ранее стало известно, что за последние 5 лет в городе модернизировали более 34 миллионов "квадратов" фасадов жилых домов. Фасады охватывают площадь, равную 212 Луврам. В Фонде капитального ремонта рассказали, что это превращает Москву в музей под открытым небом.

Более 30 исторических зданий отреставрировали в столице в 2023 году