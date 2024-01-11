Барельефы Чижевского подворья отреставрируют при строительстве жилого комплекса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три лепных барельефа парфюмерного магазина "Ралле и Ко" отреставрируют за счет инвестора в рамках строительства жилого комплекса (ЖК) на Никольской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на главу ведомства Андрея Бочкарева.

"Сейчас инвестор реализует проект по редевелопменту площадки и планирует реставрацию исторических фасадов здания ансамбля Чижевского подворья", – уточнил он.

По словам Бочкарева, после окончания работ барельефы вернут обратно. На них изображены сюжеты из мифов о боге цветущих полей и благоухающих лесов – Пане и его возлюбленных нимфах.

Реставрацией занимается фонд Академии художеств под руководством Мосгорнаследия. Благодаря проекту комплексного развития территории вокруг ЖК Nicole создадут общественные пространства, пешеходные маршруты, зоны отдыха и музеи под открытым небом.

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