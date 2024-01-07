Фасадам церкви Успения в Казачьей слободе вернут исторический цвет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реставрация фасадов церкви Успения в Казачьей слободе завершается на Большой Полянке. Специалисты воссоздают исторические декоративные элементы и возвращают объекту кирпичный цвет стен, рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Работы планируется завершить в следующем году.

"Выполненный в стиле нарышкинского барокко древний храм москвичи привыкли видеть полностью белым, однако исторически он был краснокирпичного цвета с молочно-белым декором. Это удалось обнаружить с помощью архивных документов и зондажей, сделанных во время научно-исследовательских работ", – подчеркнул руководитель департамента.

В частности, специалисты возвращают историческое обрамление дверных и оконных проемов храма. На куполе сделали крест, который был утерян еще в XIX веке.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что усадьбу Шубиных планируют отреставрировать в Москве по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Речь идет о старинном доме, который располагается на Малой Дмитровке.

До этого в Москве началась реставрация одноквартирного дома в стиле конструктивизма, который построил Константин Мельников. Дом является объектом культурного наследия федерального значения.

В рамках реставрации приведут в порядок фасады здания и его интерьеры. Реставраторы расчистят краску, заделают трещины к кирпичной кладке и отреставрируют надпись "Константин Мельников архитектор", которая расположена над витражом на главном фасаде. После этого стены вновь покрасят.



"Мой район. Обратная связь": дом на Сеславинской улице отреставрировали в Москве