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20 февраля, 11:15

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Собянин: продлим дорогу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево до трассы М-2

Собянин: продлим дорогу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево до трассы М-2

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Дорогу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево продлят до трассы М-2 "Крым". Об этом рассказал Сергей Собянин в телеграм-канале.

Как отметил мэр Москвы, протяженность нового участка составит 3,5 километра. Он дополнительно свяжет Варшавское и Симферопольское шоссе, а в будущем станет частью дублера ЦКАД и МКАД – от Минского шоссе до автодороги М-2 "Крым". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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