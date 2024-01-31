В РФ предложили ввести сертификацию самозанятых в сфере красоты

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В России предложили ввести сертификацию для самозанятых, которые работают в сфере красоты и здоровья. Она нужна для подтверждения того, что специалист имеет достаточную квалификацию и соблюдает все требования безопасности. С таким обращением Торгово-промышленная палата (ТПП) обратилась в аппарат правительства, сообщает газета "Известия".

На сегодняшний день требования для работы в бьюти-индустрии распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В частности, для предоставления услуг по маникюру ИП необходимо оформить медкнижку, подтвердить образование и прочее. Однако для самозанятых подобных обязательств нет, сообщили в ТПП.

В палате также указали на то, что разные условия ведения бизнеса для самозанятых и предпринимателей оказывают влияние на финансовые показатели. Так, из-за издержек ИП цены на услуги в салонах и на дому могут существенно отличаться.

Доцент кафедры "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева считает, что эта инициатива является важной и необходимой мерой в сфере красоты и здоровья, которая направлена на защиту клиентов.

Она отметила, что в данный момент люди зачастую сталкиваются с некачественным сервисом, который наносит ущерб их здоровью, и впоследствии вовлекаются в длительные судебные разбирательства.

В "Корпорации МСП" же, наоборот, считают требования к обязательной сертификации для самозанятых избыточными. Как сообщил гендиректор организации Александр Исаевич, лучше разрешить им добровольно проходить сертификацию по упрощенной процедуре.

Ранее исследование зафиксировало рост спроса на бьюти-мастеров на дому. По данным аналитиков, в ноябре прошлого года спрос на выезд мастеров на дом повысился в полтора раза (на 49%) в сравнении с тем же самым месяцем годом ранее.

Пластический и реконструктивный хирург Магомед Нальгиев предупреждал, что наиболее опасной косметологической процедурой является инъекционная ринопластика, которая способна привести к серьезным последствиям, вплоть до инсультов и слепоты.

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