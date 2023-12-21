Косметолог рассказала, что в РФ доминирует деформационно-отечный тип старения лица

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Чаще всего в стране встречается так называемый деформационно-отечный тип старения лица, при котором веки, скулы, зоны нижней челюсти и брылей со временем обвисают, носогубные складки становятся более заметными, а "морщины грусти" опускаются от уголков рта к подбородку. Об этом заявила врач-косметолог Ирина Барабанова, сообщает "Газета.ру".

В результате такого типа старения, по словам специалиста, лицо становится более усталым, особенно в вечернее время. Кроме того, появляются отечность, пастозность, оплывший овал лица, мимические и кисетные морщины, а также так называемые гусиные лапки, добавила врач.

Но, отметила Барабанова, у косметологов есть методы, помогающие решить проблему. Например, воздействие сфокусированным ультразвуком и радиоволной. Такие процедуры проводятся раз в год, они стимулируют естественную выработку коллагена, не вызывают отечность и уплотняют кожу лица, указала она.

Кроме того, косметолог обратила внимание, что деформационный тип старения требует комплексного ухода, поэтому к аппаратным методикам рекомендуется добавить коллагеностимулирующие препараты, а для исправления гипертонуса мимических мышц, характерного для российского типа старения, – инъекции нейропротеина (ботулотоксин).

Для коррекции объемных изменений, продолжила Барабанова, используется контурная пластика препаратами гиалуроновой кислоты. А если говорить про улучшение качества кожи, то для этого подойдут биоревитализация, биорепарация, а также световые (аппаратные) методики, резюмировала эксперт.

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