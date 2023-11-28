Пластический хирург назвал наиболее популярные у россиян операции на лице

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Блефаропластика, ринопластика и подтяжка лица являются наиболее популярными пластическими операциями на лице у россиян. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пластического и реконструктивного хирурга Рашида Велиханова.

Чаще всего в РФ делают именно блефаропластику, она востребована вне зависимости от пола и возраста клиента, уточнил эксперт. В некоторых случаях такая операция актуальна и в молодом возрасте, отметил он. Блефаропластика – это удаление избытков тканей верхних или нижних век. Часто за такой операцией обращаются люди с азиатской внешностью, которые хотят сделать так называемую европеизацию век.

Многие пациенты посредством таких вмешательств хотят скорректировать возрастные изменения. При этом в последние 8–10 лет популярность блефаропластики заметно выросла и среди мужчин, поделился Велиханов.

На втором месте по популярности пластических операций у россиян на лице стоит ринопластика (коррекция формы носа). В качестве причины такого расположения хирург назвал эстетическое недовольство. Некоторые обращаются за подобной услугой для исправлений последствий травм, уточнил эксперт. Не менее важной причиной популярности ринопластики является и нарушение носового дыхания. По словам Велиханова, пациенты зачастую обращаются за сразу несколькими услугами.

Следом по популярности расположилась подтяжка лица. Велиханов уточнил, что в этом пациенты делятся на две категории. Первая – те, которым больше подходит SMAS-лифтинг. Такое вмешательство предполагает подтяжку верхней, средней и нижней трети лица и подходит более возрастным пациентам. Вторая категория — пациенты средней возрастной группы от 30 до 45 лет, без избытка кожи.

"SMAS-лифтинг, или фейслифтинг, проводится преимущественно в более зрелом возрасте. Однако показания могут быть разными. Например, у пациентов, которые набрали вес и потом резко похудели, происходит гравитационный птоз мягких тканей лица", – поделился он.

Помимо трех самых популярных операций, россияне обращаются за такими услугами, как височно-темпоральный лифтинг (позволяет поднять опущенные брови и разгладить морщины на лбу), липосакция подбородочной области и отопластика (коррекция ушных раковин).

Ранее пластический хирург Игорь Белый рассказал, что к пластическим хирургам до 30 лет обращаются, чтобы исправить несовершенства внешности, а после 30 – чтобы придать телу молодой вид или скорректировать грудь. Наиболее популярные процедуры – блефаропластика, подтяжка лба и бровей, липосакция подбородка и исправление асимметрии лица.

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