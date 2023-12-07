Аналитики назвали главные бьюти-районы Москвы

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Жительницы Москвы предпочитают записываться к мастерам по ресницам в центральных районах города, а на маникюр и педикюр чаще ездят за пределы Садового кольца. Об этом говорится в исследовании сервиса "Авито Услуги", которое есть в распоряжении Москвы 24.

Среди главных центров бьюти-притяжения в городе – Басманный, Таганский и Тверской районы, следует из данных аналитиков.





из исследования сервиса "Авито Услуги" Басманный район – лидер по числу онлайн-записей на макияж, а также тату и пирсинг. За бьюти-процедурами для ресниц и бровей чаще обращаются к специалистам на Таганке. Еще одна "бьюти-столица" – Тверской район: здесь наибольшее число записей, например, на услуги парикмахеров и в спа.

В исследовании отмечается, что маникюр и педикюр – самые востребованные услуги для большинства районов города, но чаще всего на них записываются на Таганке, в Марьине и на Соколиной Горе. В свою очередь, среди округов лидером по этому направлению стал ЮАО.

В ЦАО же чаще выбирают мастеров по бровям и ресницам, в ВАО – пирсингу и тату, а к специалистам из СЗАО больше всего записей на макияж.

Кроме того, аналитики уточнили, что главным днем красоты в Москве является суббота: большинство жительниц столицы предпочитают записываться на бьюти-процедуры именно в уик-энд.

Ранее сообщалось, что москвичи стали чаще заказывать на дом бьюти-мастеров. По данным аналитиков, спрос в ноябре вырос на 49% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Например, особенно популярны мастера по бровям и ресницам (+435%), укладке волос (+54%), маникюру и педикюру (+43%) и визажисты (+32%). Одна из главных причин роста спроса – экономия времени.