Пять популярных лайфхаков, которые могут навредить здоровью

В гонке за красотой не бывает финиша. Но прежде чем испытывать на себе новые чудодейственные рецепты, стоит задуматься, насколько это безопасно. О бьюти-лайфхаках, которые лучше не повторять, – в материале Москвы 24.

Отбеливание зубов содой и углем

Популярный совет для ухода за полостью рта – соду или порошок активированного угля смешивать с зубной пастой либо просто наносить на влажную щетку или ватный диск. Считается, что таким способом можно удалить налет и добиться белоснежной улыбки.

Однако стоматологи предупреждают – эффект от такой процедуры продержится недолго, а ущерб здоровью может быть серьезным. Все дело в том, что любые абразивные вещества, коими являются сода и активированный уголь, царапают эмаль, повышая уязвимость и чувствительность зубов.

Активация роста волос горчицей

Еще один популярный лайфхак – маски для волос из горчичного порошка. Сомневающиеся боятся, что будет жечь кожу. Практикующие отвечают: в этом вся польза! Раздражающее действие якобы улучшит кровообращение, пробудит спящие луковицы, укрепит корни волос и даже остановит их выпадение.

Однако трихологи говорят, что процесс облысения может начаться как раз из-за такой маски. Также высок риск, что она приведет к раздражению кожи головы, аллергическим реакциям, станет причиной появления перхоти или контактного дерматита.

Лечение прыщей медом

У меда железная репутация эффективного средства от всех проблем. Например, некоторые советуют делать из него маски против прыщей. Утверждается, что это не только избавит от неприятных высыпаний, но и активизирует борьбу с причинами их появления.

Врачи же напоминают, что мед – аллергенный продукт. По этой причине опасно наносить его на и без того воспаленные участки. Пользоваться такими масками можно только тем, у кого здоровая кожа и нет аллергии. В этом случае процедура пойдет на пользу, но эффект все же будет незначительным.





Промывание глаз чаем

Еще один лайфхак в нашем списке – промывать воспаленные глаза чайной заваркой. В ее составе действительно есть компоненты, обладающие легким антисептическим действием. Но ни о каком лечебном эффекте речи здесь не идет. Если есть раздражение, боль, ощущение сухости, лучше вовремя обратиться к врачу.

Класть пакетики на глаза и вовсе может быть рискованно: сложно сказать, что входит в их состав. Тем более если чай с ароматизаторами.

Чистка лица сахаром

Говорят, скраб из сахара хорошо удаляет грязь и омертвевшие клетки кожи, делает ее гладкой и упругой. Но ряд дерматологов выступают категорически против такой жесткой процедуры.

Специалисты предупреждают, что острые кристаллы сахара царапают нежную кожу лица, а мелкие раны забиваются грязью, из-за чего могут воспалиться.