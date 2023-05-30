Топ-5 средств, которые помогут быстро привести себя в порядок

Необходимость отправиться на важное мероприятие или встречу может возникнуть неожиданно. Хорошо, когда для таких случаев под рукой есть экспресс-косметичка. О том, что важно в нее положить, – в материале Москвы 24.

1. Сухой шампунь

Если в сумочке есть сухой шампунь, то, отправляясь на спонтанную встречу, не придется переживать из-за немытой головы. Попадая на волосы, средство впитывает излишки жира и грязи с их поверхности, а также с кожи. Остается только его счесать, и волосы выглядят чистыми.

При этом специалисты предупреждают, что сухой шампунь лучше использовать лишь изредка, в качестве экстренной реанимации прически. Злоупотребление средством может привести к повышенной жирности кожи головы и даже к развитию себореи.

Кроме этого, сухим шампунем нельзя пользоваться, если на коже есть воспаления или повреждения.

2. Термальная вода

Благодаря повышенному содержанию минеральных солей и присутствию микроэлементов термальная вода быстро проникает в кожу, увлажняя и тонизируя ее. Кроме того, с помощью средства можно быстро и эффективно освежить макияж: надо лишь распылить небольшое количество на лицо.

Однако на пляже пользоваться термальной водой не стоит. На открытом солнце она лишь ускорит процессы испарения влаги с поверхности кожи.

3. Матирующие салфетки

Еще одно средство, которое стоит всегда носить с собой. Особенно летом, когда из-за повышения температуры выработка секрета сальных желез усиливается.

Матирующие салфетки представляют собой кусочки рисовой бумаги или целлюлозы, пропитанные полимерным составом. В отличие от той же пудры, они не просто маскируют излишки кожного сала, а убирают его с поверхности кожи вместе с загрязнениями.

Используя салфетки, важно не тереть ими лицо, а промакивать похлопывающими движениями.

4. Лак для ногтей с блестками

Такой лак быстро сохнет, долго держится и эффектно смотрится. А еще он помогает экстренно реанимировать маникюр – надежно скроет все сколы и царапины. Ощущение, что, отправляясь после работы на встречу, вы еще успели зайти и в салон.

5. Тинт

Сделать макияж можно за пять минут, если под рукой есть один лишь маленький тюбик с тинтом – кремообразным средством с красящим пигментом в составе. Его можно использовать как помаду, румяна и тени.

При этом средство прекрасно растушевывается на коже, поэтому можно регулировать уровень его насыщенности. Днем сделать легкий макияж с намеком на цвет, а вечером взять чуть больше тинта, чтобы добавить яркости.