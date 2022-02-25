Парикмахер назвал лучшую омолаживающую стрижку

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Женщинам, желающим сделать омолаживающую стрижку, стоит присмотреться к боб-каре. Такое мнение высказал известный британский парикмахер-стилист Ли Стаффорд, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Стаффорд отметил, что спрос на данную стрижку в последнее время растет все больше.

"Женщины носили более длинные волосы во время изоляции, теперь они хотят изменений", – предположил эксперт.

Стилист выразил уверенность, что кардинальная смена имиджа помогает женщинам повысить уверенность в себе и способствует преображению. По его словам, прическа боб-каре имеет и омолаживающий эффект, действуя не хуже ботокса.

Стаффорд допустил, что данная стрижка подойдет обладательницам сердцевидной формы лица: короткий боб с челкой уравновешивает черты лица, скрывая высокий лоб.

Хорошо будет смотреться боб-каре и на обладательницах круглой формы лица. Им подойдет гладкий вариант данной прически. Парикмахер отметил, что у женщин с данным типом лица часто бывают детские черты. Боб же подчеркивает скулы и придает внешности более зрелый вид.

Совместима с прической и ромбовидная форма лица. При этом длина прически должна доходить до подбородка. Подобный объемный боб позволит подчеркнуть форму челюсти и скул, объяснил парикмахер.

Также он рекомендовал присмотреться к боб-каре женщинам с вытянутой формой лица: короткая длина выгодно подчеркнет внешние данные, в то время как длинные волосы лишь вытягивают лицо еще больше. Помимо этого, хорошим выбором данная стрижка станет и для женщин с квадратной формой лица, поскольку боб может скрадывать объемы, делая черты более гармоничными.

Ранее мастер салона красоты назвала частые ошибки клиентов, из-за которых ухудшается качество предоставляемых услуг. Она призвала откидывать голову назад при мытье волос, поскольку иначе мастер испытывает сложности в тщательном промывании прядей у лица, а также обратила внимание на необходимость наклонять голову вперед и сохранять неподвижность во время стрижки.