Парикмахер перечислила частые ошибки клиентов

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Мастер салона красоты назвала частые ошибки клиентов, из-за которых ухудшается качество предоставляемых услуг, и дала рекомендации по их исправлению. Об этом сообщает The Sun.
Парикмахер призвала откидывать голову назад при мытье волос, поскольку иначе мастер испытывает сложности в тщательном промывании прядей у лица.
Она также обратила внимание на необходимость наклонять голову вперед и сохранять неподвижность во время стрижки. Именно от этого зависит качество и ровность окантовки прически.
Мастер попросила клиентов сохранять спокойствие при виде цвета краски для волос. Бывает, что она выглядит слишком темной или слишком яркой, однако волосы все равно получают иной оттенок.
Ранее бьюти-блогер из Австралии Хлоя Морелло рассказала, как с помощью теней для век сделать волосы более густыми.
По ее словам, если закрасить тенями или пудрой светлый промежуток кожи, то это позволит создать иллюзию пышных волос, а также скрыть переход между тональной основой, бронзатором и линией роста волос.
"Специальный репортаж": "такая работа: парикмахер"
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