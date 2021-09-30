Стилист рассказал, какую прическу не стоит делать при повышенной влажности

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Стилист Тайлер Лассвелл рассказал, как сохранить прическу при повышенной влажности на улице, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам специалиста, не нужно делать принципиально несвойственные для волос прически, необходимо следовать их естественному состоянию. Кудри не стоит вытягивать, а прямые волосы не нужно завивать.

В свою очередь, стилист Сара Рапполт отметила, что решить проблему поможет полотенце.

"Правильное полотенце должно быть из микрофибры, им нужно отжимать волосы до тех пор, пока они не останутся чуть влажными", – пояснила Рапполт.

В этом случае кутикула будет плотно прилегать к остову, а волосы будут выглядеть гладкими.

Ранее врач-дерматолог и трихолог Инна Петросова рассказала, на что нужно обратить внимание при уходе за кожей и волосами осенью. Она указала на необходимость увлажнения и уточнила, что летняя защита от солнца уже не требуется.

