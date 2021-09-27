Блогер назвала способ сделать волосы более густыми

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Бьюти-блогер из Австралии Хлоя Морелло рассказала, как с помощью теней для век сделать волосы более густыми. Об этом сообщает радио КП.

По ее словам, если закрасить тенями или пудрой светлый промежуток кожи, то это позволит создать иллюзию пышных волос, а также скрыть переход между тональной основой, бронзатором и линией роста волос.

Морелло отметила, что такой способ подойдет брюнеткам и тем, кто имеет редкие волосы и бледную кожу головы.

Блогер посоветовала наносить косметические средства на тыльную сторону ладони, чтобы оценить цвет перед макияжем, а тональный крем распределять от центра к линии роста волос.

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