Названы прически, которые выдают в девушке провинциалку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Названы прически, которые могут выдать в девушке провинциалку. Например, заплетенные косы говорят об инфантильности и ребячестве, поэтому предпочтение стоит отдать "французской косе", сообщает News.ru.
Также лучше отказаться от объемной тканевой резинки, заменив ее на максимально нейтральные и тонкие резинки в тон к волосам.
В материале говорится, что желательно отказаться и от высокого пучка с валиком, а заколку "крабик" заменить на что-то более элегантное.
Отмечается, что девушкам также не стоит создавать эффект мокрых волос, использовать много лака, а окрашивать волосы лучше плавным переходом.
Кроме того, как говорится в материале, прямая челка и кудряшки не сочетаются между собой, вызывая внешний диссонанс.
Ранее бьюти-блогер из Австралии Хлоя Морелло рассказала, как с помощью теней для век сделать волосы более густыми.
По ее словам, если закрасить тенями или пудрой светлый промежуток кожи, то это позволит создать иллюзию пышных волос, а также скрыть переход между тональной основой, бронзатором и линией роста волос.
"Специальный репортаж": "такая работа: парикмахер"
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