Москвички стали чаще заказывать бьюти-услуги на дом – исследование

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В столице вырос спрос на заказ бьюти-мастеров на дом. Об этом говорится в исследовании сервиса "Авито Услуги", которое есть в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, в ноябре спрос на выезд мастеров на дом повысился в полтора раза (на 49%) в сравнении с тем же самым месяцем в прошлом году.





из исследования сервиса "Авито Услуги" Интерес увеличился на услуги мастеров по бровям и ресницам (+435%), укладке волос (+54%), маникюру и педикюру (+43%) и визажистов (+32%).

Среди причин, поспособствовавших такой динамике, эксперты в первую очередь выделили экономию времени. Клиентам, оплатившим визит мастера на дом, не нужно ехать в салон и обратно. Кроме того, москвички ценят удобство и практичность подобных услуг. "Можно сделать маникюр и педикюр, стрижку и укладку, а также брови и макияж, не переживая, что, например, некому остаться с ребенком дома", – говорится в исследовании.

Из-за спроса увеличилось и количество предложений. Число объявлений о выездных бьюти-услугах в Москве в ноябре выросло на 21% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. Особенно это касается мастеров по бровям и ресницам (+124%), визажистов (+24%), парикмахеров-стилистов (+19%), а также специалистов по маникюру и педикюру (+13%).

"Особую популярность бьюти-услуги с выездом мастера обретают в преддверии новогодних праздников и поры корпоративов. <...> Еще один популярный запрос – выезд мастера на само мероприятие", – сказано в исследовании.

Ранее британский парикмахер-стилист Ли Стаффорд порекомендовал всем желающим сделать омолаживающую стрижку попробовать боб-каре. По мнению эксперта, кардинальная смена стиля повышает у женщины уверенность в себе. Стаффорд уточнил, что боб-каре подойдет обладательницам сердцевидной формы лица, круглой и ромбовидной.

