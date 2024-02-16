Инвестор построит три школы в поселениях Кокошкино и Рязановском ТиНАО

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

До конца 2024 года инвестор в рамках своих градостроительных проектов построит три школы на 3 000 мест на территории поселений Кокошкино и Рязановского ТиНАО. Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Инвесторы активно участвуют в формировании качественной и полноценной городской среды, в том числе инвестируют в строительство образовательных проектов", – заявил он.

По его данным, уже достроена школа на 1 200 мест в Рязановском поселении. В Кокошкине в школе на 1 100 мест рабочие начали фасадные работы, а также монтаж внутренних инженерных систем. Кроме того, в школе на 750 мест завершается благоустройство территории и отделка помещений.

Бочкарев добавил, что школу, куда смогут пойти 1 200 детей, планируется сдать в первом квартале, школу на 750 мест – во втором квартале. В третьем квартале должен быть сдан соцобъект на 1 100 мест.

Уточняется, что строящиеся школы входят в состав жилых кварталов "Новое Внуково", "Алхимово", "Остафьево". Девелопером трех проектов является группа "Самолет". Соцобъекты будут полностью соответствовать требованиям экологичности, безопасности, безбарьерной среды, столичным стандартам оснащения и качества, заверил глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

По его информации, в трех школах предусмотрены специализированные кабинеты с лаборантскими и универсальные классы. Там создадут все условия для всестороннего развития детей.

Помимо этого, закупят необходимое оборудование и мебель. Также проектами предусмотрены медиатеки с зонами для индивидуальных и групповых занятий, спортивные залы, пространства для мероприятий. Рабочие обустроят на прилегающих территориях физкультурно-спортивные площадки.

Всего в ТиНАО к 2035 году планируют построить около 320 новых детских садов, 125 объектов здравоохранения, 170 школ и около 100 культурно-досуговых объектов.

Власти столицы за прошедший год предоставили в аренду 65,1 гектара земли для 10 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в ТиНАО.

По информации руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, 0,9 гектара земли предназначены для двух многофункциональных комплексов с помещениями общей площадью свыше 91 тысячи квадратных метров.

До этого сообщалось, что девелопер Capital Group закончил строительство промышленного объекта в деревне Крекшино в ТиНАО. После открытия здесь появится 300 рабочих мест.

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