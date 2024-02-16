Власти Москвы предоставили 65,1 гектара земли для 10 инвестпроектов в ТиНАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Власти столицы за прошедший год предоставили в аренду 65,1 гектара земли для 10 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в ТиНАО, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Там появятся деловые центры, технопарк, современные производства, учреждения образования и другая недвижимость. Общая площадь объектов составит 570 тысяч квадратных метров", – заявил Ефимов.

По информации руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, 0,9 гектара земли предназначены для двух многофункциональных комплексов с помещениями общей площадью свыше 91 тысячи квадратных метров. При этом более 50 гектаров выделено для промышленности общей площадью более 270 тысяч "квадратов".

"3,7 гектара – для возведения двух учреждений образования площадью 22,6 тысячи квадратных метров", – указал Гаман.

В частности, в рамках МаИП возле поселка Газопровод должен появиться детский сад на 225 человек, а в Троицке возведут вторую очередь студии "ТехноСпарк". Здесь разместят производство на 7,5 тысячи квадратных метров, лабораторные на 4 тысячи "квадратов", а также еще 1,5 тысячи квадратных метров для административных зданий.

Также инвесторы планируют возвести новые фабрики или модернизировать старые производства в поселениях Краснопархском, Вороновском, Щаповском и Толстопальцево.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что в рамках контрактов на промышленные проекты в столице возведут фабрику для выпуска продуктов питания, создания готовых домостроительных модулей, а также завода многокомпонентного технологического оборудования.

"На новых предприятиях будет организовано свыше 8,6 тысячи рабочих мест", – заключил Овчинский.

До этого Ефимов уточнял, что в рамках МаИП столичный завод "МЭЛ" в Гольянове уже открыл свой новый цех по выпуску высокоскоростных лифтов. Предприятие уже получило сертификат ГОСТ на серийный выпуск продукции.

Ранее он рассказал, что только за прошлый год городские власти предоставили инвесторам более 9 гектаров земли для коммерческих, производственных и других объектов в рамках масштабных инвестпроектов. Договоры заключены на пять лет.

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