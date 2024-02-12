Технопарк "Крекшино" откроется в ТиНАО

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Девелопер Capital Group закончил строительство промышленного объекта в деревне Крекшино в ТиНАО. После открытия здесь появится 300 рабочих мест. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра подчеркнул, что технопарк площадью свыше 16 тысяч квадратных метров откроется по программе стимулирования создания мест приложения труда. Здесь появятся исследовательские лаборатории, производственные линии, административно-бытовые помещения. Ефимов уверен, что технопарк будет способствовать наращиванию промышленного и научно-технического потенциала в ТиНАО, развитию бизнес-среды.

Отмечается, что одним из главных преимуществ объекта является его транспортная доступность: к площадке организованы удобные подъезды с Киевского и Минского шоссе, недалеко находится станция МЦД. Это обеспечит комфортную логистику резидентам и будущим сотрудникам площадки.

Для инвестора это уже второй объект, введенный в эксплуатацию с начала года, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Ранее застройщик закончил реализацию первой очереди промышленного технопарка "Алабушево" в Зеленограде на площадке особой экономической зоны "Технополис "Москва", где будет создано более тысячи рабочих мест.

Добавляется, что при подаче заявки на участие в программе МПТ крупные столичные девелоперы все чаще выбирают промышленные объекты. По мнению директора по правовым вопросам, члена правления Capital Group Владимира Галактионова, программа позволяет в полной мере сочетать интересы города и бизнеса.

При помощи создания инфраструктуры для жителей девелоперы оптимизируют затраты на реализацию жилых проектов, включают в портфель инвестиционно привлекательный объект социальной или коммерческой недвижимости, добавил он. Для Capital Group особенно интересным форматом объектов МПТ стали технопарки, так как спрос на них стабильно растет на фоне увеличения деловой активности в России и укрепления промышленного суверенитета, сказал Галактионов.

За четыре года программа охватила практически все районы столицы. Правительство города заключило более 70 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство 130 мест приложения труда.

Накануне сообщалось, что детский сад, школу и два торговых центра построят в четырех районах Восточного административного округа по программе стимулирования создания мест приложения труда.

Также стало известно, что власти Москвы выделили 27,8 гектара участков для инвесторов в целях постройки многофункциональных центров в рамках масштабных инвестиционных проектов. Объекты будут выстроены в восьми административных округах города.

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