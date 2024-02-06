Власти Москвы предоставили почти 28 гектаров земли для многофункциональных центров

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Городские власти выделили 27,8 гектара участков для инвесторов в целях постройки многофункциональных центров в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра подчеркнул, что объекты будут выстроены в 8 административных округах города. Всего власти столицы заключили 17 договоров аренды.

"В результате появятся торговый центр с гостиницей и паркингом, культурно-развлекательный, офисный и деловые комплексы. Площадь коммерческой недвижимости превысит 400 тысяч квадратных метров", – рассказал Ефимов.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман напомнил, что инвестор должен уложить срок строительства и ввода объектов в эксплуатацию в 5 лет. Именно на столько городские власти выделили в аренду территории без проведения торгов.

"Самый большой объем коммерческой недвижимости возведут в центре столицы – почти 96 тысяч квадратных метров. Там появятся административно-коммуникационный центр, культурно-развлекательный комплекс и офисное здание", – уточнил Гаман.

Он добавил, что возле станции метро "Авиамоторная" появится торговый центр с гостиницей и паркингом, а в Восточном Бирюлеве возведут семейный досуговый комплекс.

Ранее Ефимов рассказывал, что в столичном Обручевском районе появится многофункциональное офисное здание площадью 38,1 тысячи квадратных метров. Тут смогут работать более 1,5 тысячи человек.

По словам Сергея Собянина, власти приняли дополнительные меры поддержки инвесторов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). В частности, для районов за пределами Третьего транспортного кольца установят единый коэффициент расположения МПТ. Он составит 0,7.

Сергей Собянин одобрил дополнительные меры поддержки столичных инвесторов