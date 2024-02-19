Собянин: в 2023 году привели в порядок рекордное количество театров и библиотек

В 2023 году в Москве реконструировали рекордное количество объектов культуры. Итоги подвел Сергей Собянин на официальном сайте.

Всего в столице обновили 76 пространств. Например, в театре "Практика" расширили зону актерского фойе, закупили новые режиссерские пульты и технологическое телевидение. В Московском музыкально-педагогическом колледже обновили инженерные системы,

Кроме того, капремонт провели также в 10 библиотеках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.