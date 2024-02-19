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Новости

19 февраля, 14:30

Новости

Собянин: в 2023 году привели в порядок рекордное количество театров и библиотек

Собянин: в 2023 году привели в порядок рекордное количество театров и библиотек

"Цифра дня": 7

Мэр Москвы сообщил, что парковки 23 и 24 февраля будут бесплатными

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В честь Дня защитника Отечества парковка в Москве будет бесплатной – Собянин

Новости часа: флагманский центр в больнице имени Буянова введут до конца года

Парковаться на улицах Москвы 23 и 24 февраля можно будет бесплатно – Собянин

Новости часа: в честь Дня защитника Отечества парковка в Москве будет бесплатной

Собянин: парковка 23 и 24 февраля на всех улицах Москвы будет бесплатной

Парковаться на улицах Москвы 23 и 24 февраля можно будет бесплатно – Собянин

В 2023 году в Москве реконструировали рекордное количество объектов культуры. Итоги подвел Сергей Собянин на официальном сайте.

Всего в столице обновили 76 пространств. Например, в театре "Практика" расширили зону актерского фойе, закупили новые режиссерские пульты и технологическое телевидение. В Московском музыкально-педагогическом колледже обновили инженерные системы,

Кроме того, капремонт провели также в 10 библиотеках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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