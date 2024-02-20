Собянин сообщил, что дорогу от Троицка к Щербинке продлят до трассы М-2 "Крым"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Автодорогу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево продлят до трассы М-2 "Крым", сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Он отметил, что участок протяженностью 3,5 километра дополнительно свяжет Варшавское и Симферопольское шоссе, а в будущем он станет частью дублера ЦКАД и МКАД – от Минского шоссе до автодороги М-2 "Крым".



По словам Собянина, сейчас утверждается техническое задание на проектирование. Строительство планируется начать в 2025 году.



"Благодаря новой дороге появятся удобные выезды из жилых кварталов восточной части Щербинки и садовых товариществ на Варшавское и Симферопольское шоссе. Будет проще добираться и до станции Остафьево МЦД-2", – рассказал мэр.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что первая очередь новой автодороги Мамыри – Пенино – Шарапово будет сдана в эксплуатацию в этом году. По его словам, готовность второго дублера Киевского и Калужского шоссе на данный момент составляет 70%.

До этого стало известно, что строительство дублера Егорьевского шоссе начнется в третьем квартале 2024 года. Предполагается, что объект протяженностью в 36 километров будет построен при помощи заключенного концессионного соглашения.



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