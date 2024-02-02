Рекорд по объему дорожного строительства установили в России в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 650 километров трасс построили в России за 2023 год, тем самым установив рекорд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

Председатель правительства добавил, что в прошлом году было возведено в три раза больше дорог, чем в 2022 году. Мишустин также призвал продолжать формировать единую транспортную систему на всем евразийском пространстве, создавать новую логистическую инфраструктуру, налаживать бесшовные и безопасные международные маршруты.

"Благодарны партнерам за усилия на таком треке", – сказал премьер-министр.

Ранее стало известно, что строительство дублера Егорьевского шоссе начнется в третьем квартале 2024 года. Предполагается, что объект протяженностью в 36 километров будет построен при помощи заключенного концессионного соглашения. Дублер планируют достроить за 2 года, уточнил глава региона Андрей Воробьев. Автодорога пройдет от МКАД через Люберцы и Раменское.

Соглашение на постройку дублера Егорьевского шоссе было заключено в 2021 году с фирмой "МЕТК". Тогда планировалось, что новая магистраль станет платной, а за каждый километр водителям придется платить по 12 рублей.

Срок сооружения тогда был обозначен к 2026 году, а общая стоимость проекта оценивалась в 60 миллиардов рублей. Изначально дублер рассчитывали построить за 32,3 миллиарда рублей.

"Мой район. Новости": За 12 лет на территории ТиНАО возвели более 380 км дорог