Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл два новых путепровода на Коммунарском шоссе в районе торгового центра "Мега Теплый Стан". Эстакады улучшат подъезды к самому ТЦ, ситуацию в Коммунарке и частично разгрузят Калужское шоссе, а также Московскую кольцевую автомобильную дорогу.

"Объект вроде бы небольшой, но важный и нужный", – подчеркнул градоначальник.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, возводить объекты начали в октябре 2022 года и завершили в январе этого года – на три месяца раньше запланированного. Для подъезда к торговому центру построили двухполосный путепровод длиной 430 метров со съездом с Коммунарского шоссе. Также теперь водители могут выехать с территории ТЦ по однополосному путепроводу длиной 328 метров со съездом на Коммунарское шоссе.

Новые путепроводы призваны уменьшить перепробег транспорта. Выезд с территории ТЦ "Мега Теплый Стан" в сторону Коммунарки займет менее минуты, поскольку маршрут сократился до 500 метров. Вместе с тем благодаря путепроводам улучшится транспортное обслуживание свыше 115 тысяч жителей Сосенского.

Ранее стало известно, что более 37 километров автомобильных дорог построили в ТиНАО в 2023 году. Самыми масштабными транспортными объектами стали автодорога Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево и участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Кроме того, в прошлом году на территории поселка Коммунарка завершили реализацию части проектов дорожного строительства и закончили строительство дублера Варшавского шоссе.

Завершен основной этап строительства путепровода через Кантемировскую улицу