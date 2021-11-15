Названа стоимость проезда по дублеру Егорьевского шоссе

Фото: Агентство "Москва"
К 2026 году в Подмосковье появится новая платная дорога – дублер Егорьевского шоссе, который планируют построить от Люберец до ЦКАД в обход населенных пунктов. За каждый километр поездки по новой трассе водителям легковых автомобилей предстоит платить 12 рублей, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на Минтранс Подмосковья.
Отмечается, что власти Московской области планируют в ближайшее время заключить концессионное соглашение с ООО "МЕТК", которое займется строительством дороги. Предварительная стоимость проекта составляет 60 миллиардов рублей.
По данным газеты, конкурсные процедуры уже завершились, а соглашение планируют заключить на 27 лет.
Изначально дублер Егорьевского шоссе рассчитывали построить за 32,3 миллиарда рублей. Однако подорожание стройматериалов, инфляция и необходимость переноса коммуникаций и сетей РЖД увеличили стоимость проекта почти вдвое.
Ранее сообщалось, что в Москве начали строить новую скоростную трассу от Коммунарки до Варшавского шоссе. Она станет еще одним участком дублера кольцевой автодороги на юго-западе столицы и свяжет между собой Новую и "старую" Москву.
В Москве начинается строительство скоростной трассы от Коммунарки до Варшавского шоссе
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