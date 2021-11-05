В Москве начинается строительство скоростной трассы от Коммунарки до Варшавского шоссе

От Коммунарки до Варшавского шоссе начали строить скоростную трассу. Она станет еще одним участком дублера кольцевой автодороги на юго-западе столицы.

Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице ВКонтакте. Новое шоссе будет начинаться от станции Столбово. Согласно проекту, его длина составит 15 километров. На этом отрезке построят 2 путепровода и несколько надземных переходов.

По словам мэра, это очень важная дорога для ТиНАО. Она свяжет между собой новую и старую Москву. Из Бутово можно будет проехать напрямую в Коммунарку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

