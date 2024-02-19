В Москве зарегистрировано более 1,5 млн самозанятых – Сергей Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Количество самозанятых в столичном регионе выросло до 1,5 миллиона человек, которые заработали за прошлый год порядка 366 миллиардов рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра Москвы, за 2023 год число самозанятых увеличилось на 329 тысяч человек. Градоначальник отметил, что чаще всего к такой форме трудоустройства прибегали люди, осуществляющие пассажирские перевозки, доставку, сдачу квартир в аренду, а также занимающиеся рекламой, маркетингом и строительством.

Собянин напомнил, что, кто желает развиваться в области предпринимательства, город предлагает современную образовательную инфраструктуру. Например, в столице функционирует центр "Профессии будущего", где за 3,5 месяца граждане смогут освоить одну из 75 востребованных профессий в разных отраслях экономики.

Градоначальник добавил, что город поддерживает начинающих предпринимателей. В центре "Моя работа" перед тем, как запустить собственное дело, можно пройти комплексную подготовку: составить бизнес-план, выбрать форму собственности, оформить регистрацию самозанятости, ИП или ООО.

Ранее в России предложили ввести сертификацию для самозанятых, которые работают в сфере красоты и здоровья. Она нужна для подтверждения того, что специалист имеет достаточную квалификацию и соблюдает все требования безопасности.

На сегодняшний день требования для работы в бьюти-индустрии распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В частности, для предоставления услуг по маникюру ИП необходимо оформить медкнижку, подтвердить образование и прочее. Однако для самозанятых подобных обязательств нет.



Число самозанятых в Москве увеличилось более чем на 30% за 2023 год