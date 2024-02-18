Собянин рассказал о строительстве развязки на пересечении МСД и Открытого шоссе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На пересечении северного направления Московского скоростного диаметра с Открытым шоссе идет строительство многоуровневой развязки. После ее ввода автомобилисты смогут быстрее съезжать с МСД в сторону центра. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, в настоящий момент идет сооружение опор и стен разворотной эстакады. Специалисты собирают конструкции моста, обустраивают опоры трамвайного путепровода и прокладывают инженерные коммуникации.

Собянин отметил, что закончить возведение многоуровневой развязки в районах Богородское и Метрогородок планируется в конце 2025 года.

Ранее мэр Москвы заявил о том, что участок от станции метро "Коммунарка" до улицы Поляны трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе выполнен уже более чем наполовину. Всего на этом месте планируется возвести 28 километров дорог, включая три путепровода и шесть переходов. Запуск участка намечен на 2026 год.

До этого Собянин рассказал, что в 2024 году на северо-востоке будет открыт новый путепровод через железнодорожные пути МЦД-1, который соединит улицу Хачатуряна с проектируемым проездом № 2236. Также планируется ввести участок от магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе до трассы Середнево – Марьино – Десна.