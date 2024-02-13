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13 февраля, 07:45

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Собянин: офсетные контракты дадут Москве около 6 тыс новых рабочих мест

Собянин: офсетные контракты дадут Москве около 6 тыс новых рабочих мест

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Более шести тысяч рабочих мест дополнительно создадут на московских предприятиях в рамках заключенных офсетных контрактов. Всего город заключил с бизнесом 14 таких соглашений на сумму около 82 миллиардов рублей.

Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, это договоры на поставку лекарств и медизделий, аккумуляторов для электротранспорта, продуктов питания для молочных кухонь и другой продукции.

Москва первой из российских регионов стала заключать офсеты с инвесторами. Предприниматели строят или модернизируют производства и создают рабочие места.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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