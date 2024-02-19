Гололедица сохранится в Москве до 21 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Москве и Подмосковье до 11:00 21 февраля. Информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

В Гидрометцентре спрогнозировали, что 20 февраля будет преимущественно без осадков, облачно с прояснениями. Ночью столичные термометры покажут от минус 15 до минус 13 градусов, в Подмосковье – от минус 17 до минус 12 градусов.

Между тем днем в столице будет 6–4 градуса мороза, по области – от минус 9 до минус 3 градусов. В среду, 21 февраля, ночью преимущественно без осадков, в столице синоптики обещают от минус 9 до минус 7 градусов, в Московской области – 12–7 градусов ниже нуля.

Днем будет небольшой снег, в Москве воздух прогреется до 3–1 градуса мороза, по области – от минус 6 до минус 1 градуса, заключили в сообщении.

В свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что на этой неделе в столице будет изменчивая погода, сообщает телеканал "360".

Синоптик отметил, что 20 и 21 февраля будут морозными, но во второй половине дня 21 февраля с запада подойдет теплый фронт, начнется слабый снег, температура начнет увеличиваться.

По его данным, 22 и 23 февраля будет становиться теплее. Он подчеркнул, что температура воздуха 1–3 градуса тепла сохранится на все выходные и праздничные дни.

"То есть мы так плавно переходим из зимы в весну на этой неделе", – добавил синоптик.

При этом Шувалов считает, что говорить о наступлении настоящей весны еще рано. Во многих регионах страны еще ударят 20-градусные морозы, заключил он.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сказала, что в субботу, 24 февраля, температура воздуха в столице может достичь 5 градусов тепла. Она заявила, что, скорее всего, температура до конца февраля будет чуть выше климатической нормы.

Также мягкую мартовскую погоду на День защитника Отечества, 23 февраля, пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура резко повысится 22 февраля.

Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе будет действовать до 21 февраля