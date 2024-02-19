Москвичам пообещали мартовскую погоду на День защитника Отечества

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Мягкая мартовская погода прогнозируется на День защитника Отечества, 23 февраля, в Москве. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, температура резко повысится 22 февраля. Ночью столбики термометров будут приближаться к нулевой отметке, днем прогнозируется от нуля до 4 градусов тепла. В пятницу, 23 февраля, днем и ночью ожидается от нуля до 5 градусов, что существенно превышает норму.

Вильфанд отметил, что погода будет на месяц опережать свое развитие, фактически соответствуя второй половине марта. В выходные, 24 и 25 февраля, по словам синоптика, существенных изменений не будет, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Между тем высота сугробов на базовой метеостанции столицы ВДНХ составила 66 сантиметров, что на 1 сантиметр ниже показателей 18 февраля, но этого достаточно для обновления суточного рекорда по высоте снежного покрова. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус написал в своем телеграм-канале.

По его данным, предыдущий рекорд был установлен в 1966 году – 64 сантиметра. Синоптик напомнил, что снег в столице прекратился во второй половине 18 февраля, также этот день сопровождался оттепельной погодой.

Между тем на других метеостанциях столицы высота снежного покрова составляет от 59 сантиметров на Балчуге (минус 4 сантиметра за сутки) до 73 сантиметров – в Тушине (без изменений за сутки).

Леус заметил, что в ближайшие дни существенных осадков в виде снега в Москве не прогнозируется, высота снежного покрова продолжит постепенно уменьшаться. Также 22 февраля начнется продолжительная оттепель, которая существенно активизирует эти процессы, заключил метеоролог.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уточнял, что последние дни февраля в Москве могут не быть морозными, однако ранняя весна маловероятна. По его словам, в марте и апреле в столице прогнозируется несколько волн арктических вторжений.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что метеорологическая весна в Москве может наступить после 20 марта. Она добавила, что природная фаза весны наступит в апреле, когда средняя суточная температура воздуха превысит отметку в плюс 5 градусов.

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