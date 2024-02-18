Синоптик счел маловероятным ранний приход весны в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Последние дни февраля в Москве могут не быть морозными, однако ранняя весна маловероятна. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в марте и апреле в столице прогнозируется несколько волн арктических вторжений.

"Они раз за разом будут сводить на нет попытки весны победным маршем идти по Русской равнине", – сказал синоптик.

Как отметил метеоролог, температура в первой половине будущей недели опустится до минус 8 градусов, однако 22 и 23 февраля потеплеет до плюс 3 градусов. Вторник, 20 февраля, окажется бесснежным, но более холодным днем из-за повышенного атмосферного давления. В ночные часы температура составит от минус 9 до минус 14 градусов, а после полудня столбики термометров покажут минус 3–8 градусов, подчеркнул Тишковец.

"В среду, с приближением передней части атлантического циклона, в светлое время суток пойдет небольшой снег, и холод начнет отступать: минимальная температура в сумерках составит минус 6–11, в разгар дня потеплеет до 0", – добавил он.

Синоптик также указал, что 22 и 23 февраля в столице будет сырая, оттепельная и слякотная погода.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что сугробы в Москве достигли высоты в 67 сантиметров. Это второй по величине показатель за всю историю наблюдений вне зависимости от дня. По словам синоптика, самые высокие сугробы в Москве наблюдались в 1994 году.

Высота сугробов в Москве выросла до 67 см