Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сугробы в Москве достигли высоты в 67 сантиметров. Это второй по величине показатель за всю историю наблюдений вне зависимости от дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, самые высокие сугробы в Москве наблюдались в 1994 году. Так, 3 февраля высота снега составляла 70 сантиметров. Вильфанд подчеркнул, что нынешнее значение в 67 сантиметров является вторым по величине вне зависимости от дня и месяца.

За несколько часов снегопада в ночь с субботы на воскресенье в столице выпало 5-6 миллиметров осадков. Помимо этого, по словам синоптика, для 18 февраля нынешнее значение стало рекордным за все 146 лет наблюдений с 1879 года: предыдущий рекорд составлял 65 сантиметров в 1966 году.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы ликвидируют последствия мощного снегопада, который прошел накануне в столице. Специалисты проводят сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров, а затем обрабатывают дороги противогололедными средствами. Москвичей предупредили о возможной гололедице и образовании сосулек на крышах.