Высота сугробов в Москве выросла до 67 см

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Высота снежного покрова в Москве увеличилась до 67 сантиметров, что превысило норму в 1,7 раза. Об этом в своем телеграм-канале рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"После обильных ночных снегопадов в Москве сугробы за последние сутки подросли на 5 сантиметров. На базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова к 9 утра составила 67 сантиметров, что в 1,7 раза выше нормы, на Балчуге – 61 сантиметр", – отметил он.

По словам синоптика, рекорд для этого дня принадлежал 1966 году, когда в столице высота сугробов составила 65 сантиметров. Как добавил метеоролог, в течение дня снежный покров может увеличиться еще на 1–2 сантиметра.

Также Тишковец сообщал, что за минувшие сутки в Москве выпало 11–13% от месячной нормы осадков, на юге Подмосковья – до 30%. На метеостанции ВДНХ из-за влияния холодного атмосферного фронта выпало 5 миллиметров осадков. В подмосковном Михнево зафиксировали 10 миллиметров.

Ранее синоптик Александр Ильин предупредил о циклоне "Рикса" в Москве. В воскресенье, 18 февраля, ожидаются смешанные осадки с мокрым снегом и снегом с дождем. Они составят от двух до четырех миллиметров, подчеркнул он.

Столичные коммунальщики продолжают ликвидировать последствия снегопада