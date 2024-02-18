Жителей Москвы предупредили о сильном ветре и гололедице 18 февраля

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

В последний день недели, 18 февраля, в столице прогнозируются облачная погода с прояснениями и небольшие осадки, по области местами умеренные. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от плюс 1 до минус 1 градуса. Ночью температура может опуститься до минус 8 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в городе в усиленном режиме продолжаются мероприятия по уборке улиц, ликвидации снежных валов, очистке парковочных мест и вывозу снега с дворовых территорий.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что метеорологическая весна в столице может наступить после дня весеннего равноденствия, который выпадает на 20 марта.

Синоптик напомнила, что метеорологическая весна приходит в Москву с установлением положительной средней суточной температуры воздуха.

Синоптик предупредил москвичей о новом циклоне со снегопадами и сильным ветром