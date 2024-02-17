Метеорологическая весна может наступить в Москве после 20 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Метеорологическая весна в Москве может наступить после дня весеннего равноденствия, который выпадает на 20 марта. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Синоптик напомнила, что метеорологическая весна приходит в Москву с установлением положительной средней суточной температуры воздуха. Традиционно, это приходится это на вторую половину марта.

В свою очередь, астрономическая весна приходит после дня весеннего равноденствия. Как отметила синоптик Позднякова, в

том году астрономическая весна по погоде может совпасть с метеорологической весной, и начаться сразу после 20 марта.

Она добавила, что фенологическая, то есть природная, фаза весны наступит в апреле, когда средняя суточная температура воздуха превысит отметку в плюс 5 градусов. В этот период начнется вегетация растений, установится температура выше нуля и сойдет снег.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве с вечера 17 февраля и в ночь на 18 февраля ожидаются существенные осадки, что вновь станет сильной нагрузкой для москвичей и городских служб.

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